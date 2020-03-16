Киев, , 14:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение не смогли объяснить обществу необходимость шагов навстречу России, сообщило 16 марта издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

По словам собеседника издания, Зеленский считает отношения Украины с РФ «сверхболезненным вопросом».

«Мы пришли к Путину (президенту России Владимиру Путину — ИА REGNUM) и сказали, что давай ты сделаешь нам несколько шагов навстречу, а мы тогда сможем объяснить своим людям, почему и нам надо какие-то шаги делать. И россияне пошли на обмены пленными, корабли отдали, транзит газа продлили. А мы что? А ничего», — отметили в офисе президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил, что верит в возможное улучшение отношений между Россией и Украиной. При этом он отметил изменение позиции Зеленского после саммита «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года.

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