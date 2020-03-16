Киев, 16 марта 2020, 14:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение не смогли объяснить обществу необходимость шагов навстречу России, сообщило 16 марта издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.
По словам собеседника издания, Зеленский считает отношения Украины с РФ «сверхболезненным вопросом».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России заявил, что верит в возможное улучшение отношений между Россией и Украиной. При этом он отметил изменение позиции Зеленского после саммита «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года.
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