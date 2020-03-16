Сеул, 16 марта 2020, 08:50 — REGNUM С 00:00 16 марта в Южной Корее усилили карантинный контроль для пребывающих из стран Европы. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.
По его словам, данные меры приняты в связи с распространением вируса по Европе.
Ранее подобные меры распространялись на прибывающих из девяти стран — Италии, Франции, Германии, Испании, Великобритании, Нидерландов, Китая, Японии и Ирана.
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Премьер-министр также отметил, что в настоящее время эпидемия коронавируса в Южной Корее продолжает идти на спад. За прошедшие сутки в стране было выявлено 74 новых случая заражения. Общее число заболевших увеличилось до 8 236.
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