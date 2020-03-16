Москва, , 08:18 — REGNUM Украина, желая вернуть Донбасс и Крым, может действовать только по рецептам Степана Бандеры, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Если государство, которое вы строите, будет строиться в той же формуле, которая есть, включая закон о языке, то единственное, каким способом вы можете присоединить к нему не комплиментарные часть — восток, Крым и так далее — это чудовищное насилие, что и говорил господин Бандера, мерзавец этот. Он и говорил залить все кровью полностью репрессиями по отношению к собственному населению», — заявил эксперт.

По его словам Кургиняна, для главным экзистенциальным переживаниям в жизни относительно госпереворота на Украине, стало понимание, что бандит, привыкший действовать при помощи пистолета и кастета, начнет орудовать таким же образом тяжелым вооружением против мирного населения.