Москва, 16 марта 2020, 08:18 — REGNUM Украина, желая вернуть Донбасс и Крым, может действовать только по рецептам Степана Бандеры, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам Кургиняна, для главным экзистенциальным переживаниям в жизни относительно госпереворота на Украине, стало понимание, что бандит, привыкший действовать при помощи пистолета и кастета, начнет орудовать таким же образом тяжелым вооружением против мирного населения.