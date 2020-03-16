Москва, , 08:14 — REGNUM На Украине началась торговля постом премьер-министра страны, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что все громче в украинской политике слышны голоса обсуждающих кандидатуру Арсения Яценюка на пост премьер-министра Украины. Почему же вновь вылез господин Яценюк, задал вопрос Кургинян и дал на него ответ.

«А потому что началась торговля за пост премьера. Вот кто будет премьером, пусть что-нибудь нам даст. Либо нам МВФ что-нибудь даст, тогда будет Яценюк, либо, внимание, мы же слышим украинский голос: «Пусть русские что-нибудь дадут — семь миллиардов за выполнение минских соглашений». Слышим этот голос? Слышим!», — заявил Кургинян.

По его словам, торговля идет в связи с тем, что имеет место полная паника внутри украинского политического хаоса и неспособность соблюдать вообще никакой государственный курс в сложившихся условиях.

Напомним, что Арсений Яценюк с 2014 по 2016 годы являлся премьер-министром Украины, который был назначен после госпереворота на Украине, именуемого Майданом.