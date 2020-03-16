Москва, 16 марта 2020, 08:14 — REGNUM На Украине началась торговля постом премьер-министра страны, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что все громче в украинской политике слышны голоса обсуждающих кандидатуру Арсения Яценюка на пост премьер-министра Украины. Почему же вновь вылез господин Яценюк, задал вопрос Кургинян и дал на него ответ.
По его словам, торговля идет в связи с тем, что имеет место полная паника внутри украинского политического хаоса и неспособность соблюдать вообще никакой государственный курс в сложившихся условиях.
Напомним, что Арсений Яценюк с 2014 по 2016 годы являлся премьер-министром Украины, который был назначен после госпереворота на Украине, именуемого Майданом.