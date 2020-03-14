Киев, , 20:57 — REGNUM Экс-президент Украины. действующий депутат Рады Петр Порошенко считает, что нынешняя власть страны осуществляет государственную измену и «продает народу капитуляцию как образ мира».

Владимир Зеленский и Пётр Порошенко President.gov.ua

Об этом он заявил 14 марта, комментируя решение о создании консультативного совета в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко заявил, что это решение равноценно государственной измене, поскольку команда Зеленского «перечеркивает пять лет усилий по привлечению России к ответственности».

«Новая украинская власть готова одним росчерком пера перечеркнуть все, расписаться в собственной несостоятельности, непрофессионализме и некомпетентности. Взять на вооружение тезисы российской пропаганды о так называемом «внутреннем конфликте». Снять с России ответственность за агрессию против нашей страны. Разрушить международную коалицию в поддержку Украины. Уничтожить украинскую позицию в международных судах», — заявил бывший президент.

По его словам, Киев собственными руками предоставит правосубъектность «незаконным квазиобразованиям на оккупированном Донбассе» и навязывает обществу «искусственные платформы примирения».

«Мы требуем от президента Зеленского немедленно предоставить исчерпывающую информацию, на основании каких директив руководитель его офиса ставил подпись под протоколом заседания контактной группы от 11 марта 2020 года, и если речь идет о самодеятельности, то его немедленной отставки», — заявил Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что консультативный совет договорились создать участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в ходе заседания 11 марта.

Предполагается, что в состав совета с правом решающего голоса войдут 10 представителей от Украины, 10 от республик Донбасса, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, России, Германии и Франции.

«Ни о каких прямых переговорах речь не идет. Мы говорим о создании платформы, в рамках которой проживающие как на контролируемой, так и на неконтролируемой территории граждане Украины могут общаться по поводу вопросов, согласованных в пакете Минских соглашений», — заявил на брифинге глава офиса президента Андрей Ермак.

Официальное утверждение консультативного совета запланировано на 25 марта.

Накануне, 13 марта, соратник Порошенко по фракции «Европейская солидарность» подао официальное заявление в силовые органы, в котором заявляет о государственной измене со стороны президента Зеленского и его ближайшего окружения, в частности, Ермака и экс-президента Кучмы.