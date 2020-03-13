Киев, , 16:53 — REGNUM Народный депутат Верховной рады из фракции «Европейская солидарность», экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович подал в силовые органы заявление о совершении государственной измены главой офиса президента Андреем Ермаком и экс-президентом Леонидом Кучмой.

Соответствующее заявление Вятрович сделал сегодня, 13 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вятрович имеет претензии к подписанию Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске 11 марта документа о создании консультативного совета, в который войдут представители республик Донбасса.

По его мнению, такой шаг является государственной изменой, противоречит Конституции, законодательству страны и свидетельствует о поддержке «государства-агрессора».

Вятрович просит службу безопасности Украины и государственное бюро расследований открыть уголовное производство, расследовать причастность к преступлению других должностных лиц, в том числе — президента Владимира Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта на очередных контактной группы в Минске стороны договорились подписать решение о создании консультативного совета, в который войдут представители Киева, Донецка и Луганска, а также других участвующих в урегулировании сторон.

Украинские СМИ сообщают, что подписаны договоренности о создании органа, которым фактически фиксируется субъектность республик Донбасса с точки зрения Киева.

«Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины», — отмечается в решении.