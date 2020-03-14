Приштина, , 15:39 — REGNUM Из корпорации «Вызовы Тысячелетия», правительственного агентства США, оказывающего помощь развивающимся странам, 13 марта поступило уведомление о том, что фонды, выделенные для Косово, будут заморожены до тех пор, пока правительство Косово не отменит полностью и безо всяких условий пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в уведомлении корпорации говорится, что США считают, что отмена пошлины будет способствовать укреплению экономики Косово и снижению уровню бедности, к тому же предназначенные для Косово фонды будут разморожены сразу же после отмены пошлины.

Напомним, премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что пошлина 100% на сербские товары будет снята только после того, как две партии правящей коалиции — «Движение за самоопределение» и «Демократическая лига Косово» — придут к общему мнению относительно пошлины.

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