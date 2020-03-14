Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Конституционный суд РФ принял к рассмотрению запрос президента РФ Владимира Путина о соответствии не вступивших в силу положений Закона о поправках к Конституции положениям действующего Основного закона. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе КС.

Президент предлагает проверит на соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Также президент предлагает проверить на соответствие Конституции РФ порядка вступления в силу статьи 1 указанного Закона.

«Принят к рассмотрению», — сообщили в КС РФ.