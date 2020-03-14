Москва, , 10:19 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко рассказала о дальнейшем обсуждении поправок к Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.

После подписания принятого постановления закон о поправке к Конституции будет направлен на заключение Конституционного суда Российской Федерации, затем будет проводиться всероссийское голосование.

«Дата его будет обозначена в соответствии с указом после итогов рассмотрения Конституционным судом. Именно граждане должны решить… Только после одобрения на всероссийском голосовании поправки вступят в силу», — напомнила она.

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