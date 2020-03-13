Бишкек, , 19:55 — REGNUM В настоящее время в Киргизии 484 человека находятся в обсервации по коронавирусу. Из них 303 человека разместили в больнице и еще 181 — на дому. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, передает «Кабар».

По словам главы минздрава, на случай карантина по коронавирусной инфекции в медучреждениях республики подготовлено 1602 койки, из которых 1206 — в специально развернутых обсерваторах.

Также он отметил, что для организации санитарно-карантинных пунктов министерство чрезвычайных ситуаций подготовило 19 жилых домов и 15 десятиместных палаток.

Подводя итог, Чолпонбаев сообщил, что на 22 санитарно-карантинных пунктах на границе Киргизии и в пунктах обсервации сейчас работают 422 медицинских работника, в том числе врачи-инфекционисты и эпидемиологи.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на настоящий момент в мире зафиксировано 128 343 случая заражения коронавирусом. За последние сутки численность людей, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, выросло на 2 208 человек. Число умерших достигло 4 720 человек, выздоровевших — 68 324 человек.