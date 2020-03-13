Подгорица, , 19:27 — REGNUM Митрополия Черногорско-Приморская Сербской православной церкви объявила о том, что из-за карантина в Черногории, введенного властями 13 марта, протестные шествия против закона о свободе вероисповедания приостанавливаются.

В СПЦ заявляют, что будут соблюдать решение компетентных государственных органов в отношении угрожающей эпидемии.

«Мы посылаем слова утешения и ободрения верующим и всем людям доброй воли с напоминанием о том, что на протяжении всей истории церкви и человечества появлялось много подобных эпидемий и болезней, но что с помощью молитвы и божьей помощью они были побеждены и исцелены. Нет сомнений, что так и будет на этот раз», — говорится в сообщении митрополии.

Они добавляют, что верующие и общественность будут своевременно проинформированы о дальнейших шагах.

С начала года СПЦ организует богослужения и протестные шествия два раза в неделю в знак протеста против принятия закона о свободе вероисповедания. В них участвуют в большинстве городов Черногории до 75 тысяч человек.

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