* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:57 — REGNUM Количество атак, которые проводят талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, чрезмерно, учитывая договорённости с США, сообщил 13 марта журналистам возглавляющий американское центральное командование Кеннет Маккензи.

Оценивая обстановку в Афганистане после подписания меморандума о мире между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), генерал отметил, что хотя эти исламисты и не на американцев нападают и не в городах проводят свои теракты, но их активность превышает допустимую.

Маккензи подчеркнул, что «уровень атак не соответствует» той роли, которая предполагает сотрудничество со Штатами, не соответствует партнёрским отношениям. Американский генерал отметил, что вопрос, при этом, не такой простой.

Атаки могут осуществлять боевики, отколовшиеся от основной структуры. Однако, возможно, что решение об атаках принимается на уровне руководства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и тогда это другой уровень проблемы.

Напомним, соглашение между Вашингтоном и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было заключено в конце февраля. Американцы со своей стороны выполняют обязательства, выпустив пленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сокращая свой контингент.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) при этом продолжают нападения на объекты афганских властей.

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