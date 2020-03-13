Вашингтон, , 16:59 — REGNUM О переброске в Ирак ЗРК Patriots сообщил 13 марта журналистам возглавляющий американское центральное командование Кеннет Маккензи.

Маккензи «Мы сейчас перебрасываем системы Patriot в Ирак».

По словам американского генерала, Пентагон уже разместил в Ираке «подготовительные материалы» для создания позиции Patriots внутри Ирака.

При этом, как отметил Маккензи, комплексы перехвата ракет, а также артиллерийских и миномётных снарядов будут размещены в Ираке несколько позже. Он отметил, что Patriots годятся для перехвата «ракет тех типов, которые Иран использовал в своей атаке» в начале года.

Напомним, в Ираке обострилась обстановка после ракетного обстрела проамериканской базы Эт-Таджи в провинция Салах-эд-Дин. Американцы в ответ нанесли бомбовые удары по складам «Хезболлы» на территории Ирака, убив шестерых иракцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон посоветовал Ирану не отвечать на атаку США по «Хезболле»