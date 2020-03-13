Киев, , 15:53 — REGNUM Бывшего президент Украины Виктора Януковича вызывают в Киевский апелляционный суд. Соответствующая судебная повестка опубликована сегодня, 13 марта, в официальной правительственной газете «Урядовый курьер».

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В судебной инстанции будет рассматриваться апелляционные жалобы защитников политика на приговор суда первой инстанции — Оболонского районного суда Киева — по делу о государственной измене.

Янукович должен явиться в суд в 11:00 23 марта.

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«Киевский апелляционный суд вызывает вас в качестве обвиняемого на 11:00 23 марта 2020 года», — говорится в тексте повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене.

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