Киев, , 01:51 — REGNUM Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы по делу экс-президента Украины Виктора Януковича на 2020 год, передает украинский «Пятый канал».

Отмечается, что суд перенес заседания из-за ограничений по времени и большого количества защитников бывшего президента Украины.

«Поэтому заседания пройдут уже в следующем году, а именно 13 и 20 января и 3 февраля», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года суд в Киеве заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по обвинениям в госизмене. Рассмотрение апелляции по этому делу началось 13 июня.

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