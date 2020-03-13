Багдад, , 14:13 — REGNUM При ударе самолетов ВВС США в Ираке погибли шестеро местных силовиков. Об этом 13 марта сообщает Reuters со ссылкой на представителей вооруженных сил Ирака.

По данным источников, число пострадавших составило 12 человек, всем им в настоящее время оказывается необходимая помощь. Среди убитых четверо военнослужащих и двое сотрудников полиции.

Напомним, ранее представители ВВС США заявили о нападении на позиции шиитской группировки, сражающейся с террористами в Ираке. Американская сторона объявили ополченцев в атаке на военную базу США.

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