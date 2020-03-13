Багдад, , 12:59 — REGNUM Руководство храма имама Хусейна в священном иракском городе Кебрела обвинило ВВС США в ударе по гражданскому аэропорту в городе, об этом 13 марта говорится в заявлении духовенства.

В результате атаки погиб один сотрудник аэропорта. Ранее власти США объявили, что удар был нанесен по шиитским ополченцам, в ответ на нападение на американскую военную базу.

Строительство аэропорта, по которому был нанесен удар американской авиации, финансируется руководством вышеозначенного храма. Религиозные деятели осуждают данный вопиющий факт, утверждается в заявлении.

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