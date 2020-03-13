Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Прокуратура заинтересовалась деятельностью муниципалитета «Аптекарский остров», расположенного в Петроградском районе Санкт-Петербурга, откуда в Заксобрание города избирается спикер, секретарь «Единой России» Вячеслав Макаров. Его помощник Никита Титенко возглавляет муниципальный округ и является членом политсовета «ЕР» в Петербурге.

Прокуроры пришли в местную администрацию с проверкой соблюдения закона при оформлении муниципальных контрактов и обнаружили, что там заключили три договора с ООО «2БТ ИНЖИНИРИНГ». Подрядчик должен был выполнить «работы с зелеными насаждениями и благоустройство территории» на общую сумму более 550 тыс. рублей.

Местная администрация, которую возглавляет Антон Рыбников, работы приняла, но оплатила их с существенным нарушением сроков.

Прокуратура внесла представление в адрес Рыбникова. В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

Добавим, МО «Аптекарский остров» полностью контролируется единороссами, как и все остальные муниципалитеты Петроградского района, который политически «курирует» Вячеслав Макаров.

Последним громким скандалом здесь стало обнаружение подпольного казино в квартире экс-главы МО «Кронверкский» Олега Калядина. Это произошло 8 февраля. Калядин был не только членом «ЕР», но и советником Макарова в Заксобрании, но после посещения силовиков его исключили из партии и отправили в отставку с должности.

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