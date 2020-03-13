Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Экс-вице-президент США Джо Байден несет ответственность за смерть тысяч американцев из-за свиного гриппа, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Сонный Джо Байден несет ответственность за эпидемию свиного гриппа H1N1, унесшую жизни тысяч людей. Реакция на это была одной из худших в нашей истории. А наша реакция (на коронавирус нового типа — прим. ИА REGNUM) является одной из лучших, мы быстро закрыли границы», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Джо Байден заявил, что от президента США Дональда Трампа не будет никакого толку в ситуации с коронавирусом нового типа. По его словам, закрытие границ не принесет никакой пользы Соединенным Штатам.

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