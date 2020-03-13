Вашингтон, , 01:08 — REGNUM В пятницу, 13 марта, вступает в силу месячный запрет на въезд в США для иностранных граждан, прибывающих из стран Европы. Запрет не распространяется на Великобританию и граждан США, которые должны будут проходить соответствующую проверку.

Одностороннее решение американских властей о запрете на поездки в США на фоне пандемии коронавируса, заставшее врасплох граждан европейских стран, было осуждено руководством Евросоюза. Соответствующее заявление главы Евросовета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен было опубликовано 12 марта.

Напомним, вечером 11 марта в своём телевизионном обращении к согражданам президент США Дональд Трамп объявил о введении месячного запрета на въезд в страну иностранных граждан, прибывающих из всех европейских государств, кроме Великобритании, из-за вспышки распространения в Европе коронавируса.

«Чтобы предотвратить попадание в нашу страну новых заболевших, мы на 30 дней приостанавливаем все поездки из Европы в США. Новые правила вступают в силу в пятницу в полночь», — сказал Трамп.