Вашингтон, , 22:01 — REGNUM В тестировании американского президента Дональда Трампа на инфицирование вирусом COVID-19 пока нет необходимости, сообщили 12 марта в пресс-службе Белого дома.

Комментируя информацию о том, что один из участников недавней встречи с Трампом оказался инфицирован новым коронавирусом, в американской администрации сказали: глава Штатов почти не контактировал с заражённым.

То же самое касается вице-президента США Майкла Пенса. Так что пока им обоим «не требуется проходить тест» на COVID-19.

Напомним, Трамп, комментируя сообщения о том, что один из членов бразильской делегации, 7 марта побывавшей в США и встречавшейся с ним, заражён COVID-19, сказал: «Я не обеспокоен».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп высказался о риске подхватить COVID-19 после встречи с бразильцами