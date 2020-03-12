Грозный, , 19:43 — REGNUM Парламент Чеченской Республики одобрил закон о поправках к Конституции РФ. «За» проголосовали все депутаты — 41 присутствовавший в зале, сообщили 12 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

По словам спикера парламента ИА REGNUM, изменения, которые предложили для внесения в основной закон страны давно назрели. Они «жизненно необходимы для каждого гражданина России», отметил председатель законодательного органа. Особенно он подчеркнул тот момент, что основным приоритетом государства станет социальная защита своих граждан в том числе поддержка семей с детьми и пенсионеров.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня также прошли пленумы и в других парламентах субъектов Северо-Кавказского федерального округа, на которых был одобрен закон о внесении поправок к Конституции РФ.

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