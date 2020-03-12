Ставрополь, , 14:23 — REGNUM Вопрос о принятии закона о внесении изменений в Конституцию РФ рассмотрен большинством законодательных собраний субъектов СКФО. Одобрили закон о поправках депутаты Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, пишет ТАСС.

Свое решение по данному вопросу должны вынести еще парламенты Чечни и Северной Осетии. Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане за внесение поправок проголосовали 72 депутата из 78. Шестеро воздержались. В Кабардино-Балкарии одобрили принятие закона о поправках к Конституции РФ 53 депутата, воздержались девять.

В Карачаево-Черкесии воздержавшихся оказалось двое, «за» проголосовал 41 народный избранник. Столько же воздержавшихся и в Ставропольской краевой думе против 39 депутатов, одобривших принятие закона о внесении поправок в Конституцию РФ.