Минск, , 17:19 — REGNUM В ежегодном докладе Госдепа США о соблюдении прав человека за 2019 год указан перечень авторитарных государств, в которых подавляется демократия. В число этих государств вошла Россия, а также Белоруссия и другие постсоветские республики.

«Белоруссия остаётся авторитарным государством», — констатировал Госдеп США.

Вашингтон считает, что подрыв демократии и установление авторитаризма шло с конца прошлого века. «С момента своего избрания первым президентом в 1994 году на четырёхлетний срок Александр Лукашенко неуклонно консолидировал власть в исполнительной ветви, чтобы доминировать, фактически положив конец любому разделению властей», — сказано в докладе.

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Там говорится о многочисленных и системных подавлениях всех прав и свобод — от свободного выражения мнений до свободы вероисповедания. При этом отмечена «безнаказанность властей всех уровней, которые не принимали мер судебного преследования или наказания должностных лиц правительства или органов правопорядка, нарушавших права человека».

Госдеп также озабочен отсутствием «проведения судебных процессов на белорусском языке». В докладе говорится о преследовании журналистов и активистов НГО, тотальной слежке и чрезвычайно широких полномочиях КГБ.

«Конституция предусматривает свободу выражения мнений, в том числе для прессы. Правительство не уважало эти права и ввело в действие многочисленные законы для контроля и цензуры общественности и средств массовой информации. Более того, государственная пресса распространяла мнения в поддержку президента и официальной политики, не давая места для критических голосов», — сказано в докладе.

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Свобода собраний и объединений, а также свобода выражения мнений и другие конституционные свободы в Белоруссии фактически отсутствуют, сказано в документе. Указано, что «отдельные лица не могут публично критиковать президента, или правительство, или обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь репрессий».

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Госдеп отметил также: «Студенты, писатели и ученые заявили, что власти заставили их вступить в якобы добровольные проправительственные организации, такие, как Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ) и Союз писателей Белоруссии».

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