Москва, , 17:16 — REGNUM Проблема распространения терроризма в Сахаро-Сахельском регионе будет обсуждаться на переговорах министрами иностранных дел России и Буркина-Фасо 20 марта, сообщила 12 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Уточняется, что переговоры между российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и его коллегой из Буркина-Фасо Альфой Барри, который осуществит визит в Россию с 19 по 21 марта, состоятся в Сочи.

Помимо двусторонних отношений, включающих вопросы торговли и гуманитарного взаимодействия, а также международной повестки, главы внешнеполитических ведомств коснутся темы, напрямую касающейся борьбы с терроризмом в Африке.

Акцент, отметила Захарова, будет сделан на «противодействие терроризму и экстремизму в Сахаро-Сахельском регионе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 марта как минимум 43 человека погибли в результате нападения террористов на два населённых пункта на севере Буркина-Фасо.

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