Москва, , 16:46 — REGNUM Поправки к Конституции очень своевременны и делают Российскую Федерацию сильнее и мощнее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Мы сделали Россию сильнее, мощнее, крепче. Мы заложили серьёзный фундамент в будущее своих внуков и правнуков», — заявил Клинцевич, комментируя одобрение Совфедом поправок к Конституции.

Сенатор напомнил об обстоятельствах принятия действующей Конституции, нынешние поправки в Основной закон страны позволят дать своевременный и качественный ответ на новые вызовы.

«Никогда не имели таких вызовов, никогда не давили, как давят сегодня. Конституция новой России была принята страшно поспешно, она содержит мины замедленного действия. Мы убрали детонаторы, мы разминировали свою страну», — рассуждает парламентарий.

В поправках к Конституцию закрепляется сильная президентская власть, закрепляется приоритет национального права над международным, закреплена целостность России.

Сенатор также отметил блок социальных поправок в Конституции.

«Огромный пласт социальных, гуманитарных, духовных и других скреп, которые были закреплены особенно в социальной сфере, когда что бы ни менялась, Конституция определяет, что государство должно выполнять взятие на себя социальные обязательства», — заявил Клинцевич.

Совфед 11 марта одобрил поправки к Конституции. Поправки касаются государственного устройства страны, требований и полномочий органов госвласти — президента, правительства, Госдумы, Совфеда, администрации президента, Совбеза. Также они касаются органов местного самоуправления, судебной системы и прокурорского надзора.