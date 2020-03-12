Чебоксары, , 16:36 — REGNUM Вице-спикер чувашского парламента, глава регионального отделения «Единой России» Юрий Кислов отреагировал на публикацию ИА REGNUM о сорванном сегодня, 12 марта, рассмотрении одного из вопросов в связи с отсутствием кворума. Он призвал депутатов пересмотреть регламент в части ужесточения дисциплины, и тем самым не «давать повод, чтобы о нас всё время так писали».

Юрий Кислов после обсуждения всех вопросов повестки дня открыто поднял проблему с дисциплиной — в частности, речь шла о посещаемости сессий.

«Утром мы начали сессию, и я специально по головам посчитал: 37 депутатов в живых ещё сидят. Думаю, всё в порядке, Константин Олегович (Константин Степанов, глава фракции ЛДПР, - Прим. ИА REGNUM) может спать спокойно. После обеда посчитал — смотрю, 29. Сижу, молчу. Но он (Степанов) всё-таки просчитал, что не хватает. Уважаемые коллеги, наверное, всё-таки это не хорошо. Мы несколько раз поднимаем одну и ту же тему, и никак не можем в толк взять, что Госсовет — это тоже предприятие, которое вырабатывает свою продукцию.

Мы с вами вырабатываем законы, постановления, по которым живёт вся наша Чувашская Республика. Мы — производители. И если не будет хватать людей, мы ничего не производим, мы не можем принимать законы», — приводил аргументы вице-спикер, подчеркнув, что на любом серьёзном производстве сотрудника отпускают на основании письменного заявления, если его отсутствие не повлияет на работу предприятия.

То же самое можно отнести к работе парламента, продолжил Юрий Кислов. И предложил пересмотреть регламент в части посещаемости заседаний:

«Иначе просто неприятно получается. REGNUM уже пишет, что депутаты в каких-то местах уже начинают думать. Зачем нам давать повод, чтобы о нас всё время так писали? Мне кажется, всё-таки надо регламентной группе, всем нам спокойно сесть, разобраться, выработать правила, и эти правила соблюдать. Это честь нашего Государственного совета».

Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсовета сорвалось рассмотрение вопроса из-за отсутствия кворума: после полуденного перерыва в зале из первоначально заявленного 41 парламентария остались 29. Сессию пришлось прервать на 15 минут, чтобы найти депутатов. Из зала были высказаны предположения, что парламентарии находятся в «местах для размышления».

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Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин свою работу в текущем депутатском созыве начал с ужесточения и контроля за посещаемостью депутатов. Были введены штрафные санкции за пропуск пленарных заседаний без уважительной причины.

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