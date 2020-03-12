Чебоксары, 12 марта 2020, 16:36 — REGNUM Вице-спикер чувашского парламента, глава регионального отделения «Единой России» Юрий Кислов отреагировал на публикацию ИА REGNUM о сорванном сегодня, 12 марта, рассмотрении одного из вопросов в связи с отсутствием кворума. Он призвал депутатов пересмотреть регламент в части ужесточения дисциплины, и тем самым не «давать повод, чтобы о нас всё время так писали».
Юрий Кислов после обсуждения всех вопросов повестки дня открыто поднял проблему с дисциплиной — в частности, речь шла о посещаемости сессий.
То же самое можно отнести к работе парламента, продолжил Юрий Кислов. И предложил пересмотреть регламент в части посещаемости заседаний:
Как сообщало ИА REGNUM, на сессии Госсовета сорвалось рассмотрение вопроса из-за отсутствия кворума: после полуденного перерыва в зале из первоначально заявленного 41 парламентария остались 29. Сессию пришлось прервать на 15 минут, чтобы найти депутатов. Из зала были высказаны предположения, что парламентарии находятся в «местах для размышления».
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Напомним, что спикер Госдумы Вячеслав Володин свою работу в текущем депутатском созыве начал с ужесточения и контроля за посещаемостью депутатов. Были введены штрафные санкции за пропуск пленарных заседаний без уважительной причины.
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