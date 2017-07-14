Ужесточение дисциплины сэкономило 30 млн рублей — Володин

Москва, , 11:26 — REGNUM Госдума сэкономила почти 30 млн рублей после введения в регламент палаты нормы о возможности отсутствовать на заседании без сохранения содержания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С момента принятия решения, когда мы определились с регламентной нормой, что можно писать заявление (об отсутствии на заседании) за свой счет, экономия по фонду оплаты труда составила 28 млн 437 тыс. рублей 91 копейку», — сказал спикер Госдумы.

Он напомнил, что сэкономленные средства зачисляются в бюджет РФ.

В ходе дискуссии депутат от КПРФ Николай Коломейцев предложил направить эти средства в фонд оплаты труда помощников депутатов, работающих в Госдуме.

Володин предложил обсудить предложение с участием представителей фракций Госдумы.

Ранее были введены штрафные санкции за пропуск без уважительной причины пленарных заседаний.