Улан-Удэ, , 14:08 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии на внеочередной сессии одобрили закон о поправке к Конституции РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания, за законопроект проголосовали 48 депутатов, 2 — против при 8 воздержавшихся.

«То, что мы с вами сейчас видим, присутствуем, это исторический момент в развитии российского государства, именно как государства, потому что те поправки, которые внесены в большом количестве, они касаются каждого жителя», — отметил в ходе обсуждения председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец (ЕР).

По его словам, изменения чётко определяют приоритеты внутренней и внешней политики, а также главенства российских законов. Он также напомнил, что отныне размер МРОТ будет зависеть не от президента, а от основного закона страны.

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