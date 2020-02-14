14 Февраля
 
14:59

Совет Думы обсудит продление до 2 марта подготовки поправок в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству направил в Совет Думы решение с предложением продлить срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции до 2 марта 2020 года.

Заседание Совета Думы состоится в понедельник, 17 февраля.

14:58

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. duma.gov.ru

14:57

Крашенинников рассказал о росте числа поправок в Конституцию

Более 220 поправок в Конституцию поступило в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

14:34

Встреча Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ 13 февраля. Цитата из видео. kremlin.ru

14:32

Решения по поправкам в Конституцию требуют проработки — Песков

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства лишь высказал своё мнение о некоторых поправках, не формулируя окончательной позиции. Путин отметил, что многие предложения заслуживают внимания, но ещё нужно решить, какие именно пойдут в Конституцию, а какие можно реализовать в ином виде.

14:21

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года. По его словам, этот день в апреле находится в стадии обсуждения, но никаких окончательных решений по дате пока не принято.

14:15

Путин поручил ЦИК организовать голосование по изменению Конституции

Организация подготовки голосования по поправкам в Конституцию РФ возложена на Центральную избирательную комиссию. Это следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина, опубликованного 14 февраля на портале правовой информации.

14:15

Путин уточнил день голосования по поправкам в Конституцию РФ

Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. С таким заявлением 13 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон выступил президент РФ Владимир Путин.

14:11

Дополнительный выходной для голосования по Конституции могут оплатить

Оплата дополнительного выходного дня, который может быть объявлен для голосования по поправкам в Конституцию, ещё не обсуждалась детально. Об этом сообщил 14 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.