Совет Думы обсудит продление до 2 марта подготовки поправок в Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству направил в Совет Думы решение с предложением продлить срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции до 2 марта 2020 года.
Заседание Совета Думы состоится в понедельник, 17 февраля.
Крашенинников рассказал о росте числа поправок в Конституцию
Более 220 поправок в Конституцию поступило в комитет Госдумы по госстроительству. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).
Решения по поправкам в Конституцию требуют проработки — Песков
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства лишь высказал своё мнение о некоторых поправках, не формулируя окончательной позиции. Путин отметил, что многие предложения заслуживают внимания, но ещё нужно решить, какие именно пойдут в Конституцию, а какие можно реализовать в ином виде.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года. По его словам, этот день в апреле находится в стадии обсуждения, но никаких окончательных решений по дате пока не принято.
Путин поручил ЦИК организовать голосование по изменению Конституции
Организация подготовки голосования по поправкам в Конституцию РФ возложена на Центральную избирательную комиссию. Это следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина, опубликованного 14 февраля на портале правовой информации.
Путин уточнил день голосования по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. С таким заявлением 13 февраля на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон выступил президент РФ Владимир Путин.
Дополнительный выходной для голосования по Конституции могут оплатить
Оплата дополнительного выходного дня, который может быть объявлен для голосования по поправкам в Конституцию, ещё не обсуждалась детально. Об этом сообщил 14 февраля журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.