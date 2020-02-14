Президент РФ Владимир Путин 14 февраля 2020 года подписал распоряжение об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

Голосование, предположительно, состоится ближе к концу апреля 2020 года. Владимир Путин предложил провести голосование в будний день, который станет выходным. Точная дата пока не определена.

В рабочую группу по подготовке поправок к Основному закону страны поступило более 500 предложений. Какие именно из них найдут отражение в Конституции РФ? Каким образом будет организовано общероссийское голосование?

Всё, что известно об этом, — в трансляции ИА REGNUM.

Конституция РФ. duma.gov.ru

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