Санкт-Петербург, , 13:41 — REGNUM Упоминание бога в Конституции РФ сплотит народ независимо от конфессиональной принадлежности и наличия веры в сверхъестественное. Об этом заявил спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM.

У Макарова поинтересовались, что делать атеистам и исповедующим многобожие после принятия конституционной поправки о «вере в бога».

«У нас в армии, как раньше говорили, нет атеистов. Нет атеистов на войне», — объяснил важность поправки единоросс.

Он также считает, что упоминание бога заставит каждого «задуматься».

Напомним, петербургский парламент одобрил поправки в Основной закон 38 голосами единороссов и членов ЛДПР. Голосование граждан по этому поводу состоится 22 апреля.

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