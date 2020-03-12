Сеул, , 14:21 — REGNUM Правительство Южного Судана направило запрос в ООН о приостановке ротации южнокорейского подразделения Hanbit Unit в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны Южной Кореи.

Напомним, что 12-я группа военнослужащих должна была отправиться в Южный Судан в конце марта, однако в связи с запросом правительства Южного Судана ротация войск отложена на неопределенный срок.

Военное подразделение Hanbit Unit является миротворческими силами ООН, созданные совместно с Республикой Кореей и Южным Суданом для восстановления Южного Судана и оказания помощи беженцам. Данное подразделение с 2013 года расположено в городе Бор, провинция Джонглей.

Отметим, что правительство Ливана запретило въезд иностранцам, посещавшим Южную Корею, Китай и Италию, но ввело исключение для миротворческих сил ООН.

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