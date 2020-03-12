Москва, , 12:53 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в России говорит о том, что страна далека от эпидемии. Об этом 12 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты спросили представителя Кремля, при каких условиях может быть перенесено голосование по поправкам в Конституцию. «Пока мы далеки от эпидемии», — сказал Песков. Он добавил, что остальную информацию может разъяснить штаб по проведению голосования.

Напомним, 12 марта Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют переносить или отменять парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подготовка к параду продолжается.