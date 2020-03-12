Тегеран, , 12:45 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с просьбой помочь в борьбе с коронавирусом, об этом 12 марта он сообщил на своей странице в Twitter.

«Наш центральный банк запросил доступ к средствам МВФ, выделенным на борьбу с коронавирусом», — подчеркнул Зариф.

Ранее глава МВФ Кристанина Георигиева заявила о создании специального фонда, направленного на борьбу с распространением коронавируса. В Иране запросили $5 млрд, на указанные цели.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор от инфекции в мире скончались свыше 4 тыс. человек. Число заболевших превысило 120 тыс. человек более, чем в 100 странах мира.

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