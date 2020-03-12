Москва, 12 марта 2020, 12:59 — REGNUM Пандемия коронавируса может серьёзно отразиться на мировой экономике. Об этом заявил 12 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что потенциальное воздействие вспышки коронавируса COVID-19 может оказаться весьма серьёзным. Так, «на горизонте» не исключено появление глобальной экономической рецессии.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку китайского коронавируса пандемией, то есть эпидемией, охватившей значительную часть стран.
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