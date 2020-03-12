Красноярск, , 11:12 — REGNUM Депутаты Заксобрания Красноярского края поддержали проект закона о поправках в Конституцию РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Сессия регионального парламента, на которой обсудили инициированный президентом РФ Владимиров Путиным проект федерального закона о поправках к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», состоялась 12 марта.

Красноярские депутаты поддержали законопроект 39 голосами «за». Четверо парламентариев воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Верховного совета Хакасии также одобрили поправки к Конституции РФ.

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