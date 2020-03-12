Абакан, , 09:38 — REGNUM Депутаты Верховного совета (парламента) Хакасии одобрили закон о поправке к Конституции РФ.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском парламенте, голосование состоялось 12 марта. «За» проголосовали 34 депутата, «против» — двое. Десять парламентариев воздержались.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Госдума РФ приняла в трёх чтениях закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

По словам председателя комитета Верховного совета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку Светланы Могилиной, всего вносятся изменения в 46 статей Конституции, при этом добавляется пять новых статей, 15 — излагаются в новой редакции.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки в Конституцию РФ на заседаниях 12 марта также одобрили парламенты других регионов России.

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