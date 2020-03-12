Куала-Лумпур, , 09:30 — REGNUM С 13 марта правительство Малайзии запретит въезд и транзит иностранцам, побывавшим в Южной Корее, Италии и Иране. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства здравоохранения Малайзии.

По их словам, данные ограничения коснутся как граждан данных стран, так и иностранцев, посещавших эти три страны.

Известно, что запрет на въезд будет введен в связи с распространением коронавируса нового типа в Южной Корее, Италии и Иране.

Отмечается, что после 13 марта граждане Малайзии и иностранцы, имеющие вид на жительство и побывавшие в данных странах, будут помещены на двухнедельный карантин.

На сегодняшний день в Малайзии зарегистрировано 129 случаев заражения коронавирусом.