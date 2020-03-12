Южно-Сахалинск, , 06:54 — REGNUM Областная дума Сахалина сегодня, 12 марта, большинством голосов одобрила поправки в Конституцию России. Решение депутатов поддержал губернатор региона Валерий Лимаренко.

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По данным РИА Сахалин и Курилы, депутаты неоднократно обсуждали предлагаемые поправки и сочли их очень важными. Особенно в части социальных гарантий, защиты семьи, детей, стариков. Отдельно парламентарии островного региона отметили важность поправки о территориальной целостности страны.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул важность поправок в основной закон страны.

«В первую очередь это то, что касается социальной политики, социальных гарантий. Мы поддерживаем институт семьи, как основу нашего общества. Всё это нашло отражение в поправках в Конституцию. Особое внимание хочу уделить вопросу о несокрушимости наших границ, невозможности отделения никакой части территории от России», — сказал Валерий Лимаренко.

Губернатор подчеркнул также, что окончательное решение примет народ России во время голосования 22 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Госдума в третьем чтении приняла закон об изменениях в Конституцию России.