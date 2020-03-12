Владивосток, , 04:38 — REGNUM В отличие от январского послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшее заседание Госдумы и выступление главы государства определяло не столько судьбу ближайших четырёх лет, сколько формат трансформации власти начиная с 2024 года, выразил мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM директор Центра социальных инноваций «Черный куб», ведущий политолог Дальнего Востока Юрий Коломейцев.

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По мнению эксперта, важна поправка в Конституцию по обнулению президентских сроков, если это решение поддержит Конституционный суд.

«Да, в 1998 году именно КС РФ не разрешил президенту Ельцину идти на третий срок подряд, но с тех пор многое изменилось. Во-первых, большинство нынешних судей КС в своё время были предложены именно Путиным, в том числе и председатель Зорькин. Во-вторых, в последние десять лет Конституционный суд демонстрирует лояльность Кремлю по всем важнейшим политическим вопросам. Вариант, при котором КС откажет Кремлю, крайне маловероятен. Да и какие законные основания отказывать-то?» — отметил политолог.

Также, по словам Юрия Коломейцева, решение по проведению выборов в Госдуму осенью 2021 года принято, так как Путин не увидел условий для проведения досрочных выборов в этом году.

«Это решение, на мой взгляд, было предсказуемо. Оно законно и вообще, зачем нужны дополнительные выборы легитимному и легальному органу, когда состав Государственной думы всем понятен и отвечает сегодняшним запросам», — добавил директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб».

Как сообщало ИА REGNUM, представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов считает, что, высказавшись против досрочного роспуска Госдумы РФ и, следовательно, против досрочных выборов нового парламента, президент России Владимир Путин спас депутатов от грандиозного провала. По мнению эксперта, страна не готова к досрочным выборам.