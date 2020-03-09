10 Марта
 
8:20

«Единая Россия» будет консолидированно голосовать за поправки в Конституцию

«Единая Россия» намерена консолидированно поддержать во втором чтении поправки в Конституцию. Об этом сообщил глава фракции в Госдуме Сергей Неверов.

8:18

Госдума обсудит новые поправки в Конституцию

Сегодня, 10 марта, Госдума в основном — втором чтении обсудит законопроект о поправке в Конституцию.