Госдума 10 марта во втором, основном чтении обсуждает поправки в Конституцию. В профильный комитет Госдумы по госстроительству поступило 387 поправок. В рамках комитета состоялось голосование: 200 поправок предложено к принятию, 177 отклонили, часть предложений учтена.

Больше всего поправок — 47 — предлагается внести в третью главу, где речь идет о регулировании федеративного устройства, 20 поправок вносится в четвертую главу, которая описывает полномочия и обязанности главы государства, 32 поправки предлагается принять в пятую главу о Федеральном собрании, 25 поправок — в шестую главу, где речь идет о правительстве РФ, также 25 поправок предполагается в седьмую главу «Судебная власть и прокуратура», еще 12 поправок — в восьмую главу, посвященную местному самоуправлению.

Найдут ли поправки поддержку всех фракций, какие предложения будут отклонены и почему — в трансляции ИА REGNUM.