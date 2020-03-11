Тифарити, , 23:58 — REGNUM Фронт ПОЛИСАРИО привержен расширению прав и возможностей женщин и повышению их роли в политической жизни Западной Сахары. Об этом заявил президент Сахарской Арабской Демократической Республики Брахим Гали, передаёт Sahara Press Service.

«Сахарское государство гордится присутствием женщин во всех своих органах и учреждениях. Мы полны решимости закрепить этот статус и повышать их роль сейчас и в будущем», — сказал он.

Как сообщается, Брахим Гали также обратился к властям Королевства Марокко с требованием об освобождении западно-сахарской активистки Махфуды Бамбы Лефкир, которая с осени 2019 года содержится в тюрьме оккупированного города Эль-Аюна, а также призвал освободить «всех сахарских гражданских заключённых в марокканских тюрьмах» и подтвердил свою солидарность с ними.

Читайте ранее в этом сюжете: Делегация Каталонии не смогла посетить оккупированную Западную Сахару