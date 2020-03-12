Тегеран, , 08:15 — REGNUM 11 марта представитель Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана второй бригадный генерал Рамезан Шариф заявил, что более 100 000 членов КСИР и Басидж (мобилизационных сил) находятся на службе с целью сдержать вспышку коронавируса в Иране. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ссылаясь на ценный опыт КСИР, приобретённый в восьмилетней войне и после нее, Шариф отметил, что элитные силы применили все свои людские и технические возможности, включая медицинские центры и оборудование, чтобы помочь искоренить болезнь в различных районах страны.

«Поскольку больницы в некоторых местах переполнены, КСИР предоставил 500 спортивных залов с кроватями и оборудованием для лечения больных коронавирусом», — подчеркнул представитель КСИР.

Шариф также высоко оценил храбрость тех, кто боролся с новой вспышкой пандемии в последние дни, отметив, что пять членов КСИР погибли «мучениками» в этой битве.

Число погибших в результате вспышки коронавируса в Иране возросло до 291 человека с 8042 подтвержденными случаями заболевания. Согласно последним сообщениям, вирус заразил более 119 000 человек во всем мире и убил более 4300.