Тегеран, , 11:05 — REGNUM 10 марта недавно назначенный посол Ирана в Дакаре Мохаммад Дехшири представил копию своих верительных грамот президенту Сенегала Маки Саллу. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 марта.

В ходе встречи, на которой также присутствовал министр иностранных дел Сенегала Амаду Ба, Дехшири выразил надежду, что в качестве посла Исламской Республики Иран (ИРИ) он сможет предпринять эффективные шаги по укреплению отношений между двумя странами и народами.

Иранский посланник передал сенегальскому коллеге послание дружественного характера от президента ИРИ Хасана Роухани, выразив готовность страны к углублению отношений с африканской страной в сферах политики, экономики, культуры и науки, а также в иных областях, представляющих взаимный интерес двух государств.

Президент Сенегала в свою очередь подчеркнул необходимость расширения всесторонних связей с Исламской Республикой на основе взаимного уважения и дружбы.