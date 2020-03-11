Псков, , 19:15 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал историческим выступление президента РФ Владимира Путина в Госдуме РФ в ходе обсуждения поправок в Конституцию РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, своё мнение глава региона выразил в очередном посте в инстаграме.

«Если и оставались скептики, то теперь каждый мог убедиться, что в апреле мы будем принимать решение не только для себя, но и для своих детей и внуков. Каждый гражданин Российской Федерации должен высказаться. Любая оценка предлагаемых изменений принципиально важна, потому что каждая поправка — и отдельно, и в совокупности — отразится на нашей с вами жизни. На жизни последующих поколений», — говорится в сообщении Михаила Ведерникова.

Псковский губернатор также считает, что «настало то время, когда нужно погрузиться в политические процессы, изучить изменения и принять взвешенное решение».

При этом он предложил «думать, читать и делать выводы самостоятельно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пакет изменений к Конституции РФ сегодня, 11 марта, приняли в окончательном, третьем чтении депутаты Государственной думы РФ и одобрил Совет Федерации. Документ также должны поддержать две трети региональных заксобраний. В Псковском областном собрании депутатов вопрос готовы рассмотреть уже завтра, 12 марта, на внеочередной сессии.

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Напомним также, что всероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны состоится 22 апреля — этот день станет выходным.

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