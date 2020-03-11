Псков, , 17:12 — REGNUM Псковское областное собрание депутатов готово обсудить поправки в Конституцию Российской Федерации уже завтра, 12 марта, на внеочередной сессии. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 марта, заявил спикер регионального парламента Александр Котов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

В Псковском областном собрании пояснили, что 41-я, внеочередная сессия регионального парламента была назначена на 12 марта ещё неделю назад для обсуждения всего двух вопросов повестки дня: об изменениях в бюджет Псковской области на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Ранее эти поправки были отклонены из-за отсутствия согласования с Министерством финансов РФ. Теперь это согласование получено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сгодня, 11 марта, поправки в Конституцию Российской Федерации в третьем, окончательном чтении приняла Государственная дума РФ и одобрил Совет Федерации РФ. Документ такэе должны поддержать две трети региональных заксобраний.