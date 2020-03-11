Киев, 11 марта 2020, 16:07 — REGNUM Правительство Украины ввело запрет на экспорт медицинских масок и товаров противоэпидемического значения, сообщила 11 марта пресс-служба правительства.
Помимо масок, запрет распространяется на халаты, бахилы, перчатки и т. д.
В сообщении говорится, что данная мера необходима для того, чтобы на Украине не возник дефицит данных товаров. Срок действия запрета — до 1 июня 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что с февраля 2020 года с Украины вывезли более 500 тонн медицинских масок.
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