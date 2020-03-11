Киев, 11 марта 2020, 15:41 — REGNUM За три месяца 2020 года с Украины вывезли 983,5 тонны медицинских масок, написал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 11 марта на своей странице в социальной сети Facebook.
Луценко отметил, что за последние три месяца украинский экспорт масок составил 983,5 тонны.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники украинской погранслужбы обнаружили крупную партию контрабандных медицинских масок, которые планировали вывезти в Польшу.
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