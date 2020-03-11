Киев, , 15:41 — REGNUM За три месяца 2020 года с Украины вывезли 983,5 тонны медицинских масок, написал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 11 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я бы рекомендовал правительству честно сказать, кто виноват в том, что в феврале из Украины вывезли 118 тонн масок с фильтром и 408 тонн масок без фильтра», — рассказал он.

Луценко отметил, что за последние три месяца украинский экспорт масок составил 983,5 тонны.

«Осталось ещё провести сходку воров в законе и «раскороновать» коронавирус», — иронизирует экс-генпрокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники украинской погранслужбы обнаружили крупную партию контрабандных медицинских масок, которые планировали вывезти в Польшу.

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