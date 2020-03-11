Подгорица, , 15:53 — REGNUM Вторая встреча представителей правительства Черногории и метрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви началась 11 марта в Подгорице.

На повестке дня — обсуждение спорных, в основном имущественных, вопросов, которые затрагивает закон о свободе вероисповедания, недавно принятый в стране. Он вызвал широкий протест населения и священников.

Первая встреча премьер-министра Черногории Душко Марковича и митрополита ЧП СПЦ Амфилохия состоялась в феврале 2020 года.

На нынешней встрече присутствуют вице-премьер Зоран Пажин и многочисленные юристы. Со стороны церкви также выступает экспертная юридическая группа.

Ранее вице-премьер Зоран Пажин заявил, что диалог будет посвящен статьям закона о свободе вероисповедания, которые касаются имущественных и правовых вопросов.

«Я считаю, что, принимая во внимание аргументы противоборствующей стороны, готовность к терпимости и терпению может привести к решениям, которые ослабят нынешнюю ситуацию», — сказал Пазин, подчеркнув, что политику следует отложить в сторону.

Напомним, что акции протеста сторонников СПЦ по всей стране проходят каждые четверг и воскресенье и собирают до 75 тысяч человек.