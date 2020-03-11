Минск, , 15:47 — REGNUM «Конституционный суд при работе над изменениями в конституцию проанализировал положения Основного закона страны с учетом изменяющихся общественных отношений и реалий конституционного строительства, более 50 конституций зарубежных стран. В итоге выработаны определенные предложения по совершенствованию», — заявил председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич.

По его словам, КС озадачен тем, «чтобы изменения были направлены на социальный прогресс, модернизацию общества и дальнейшее динамичное развитие нашей страны». Мнение судьи приводится в сообщении госинформагентства БелТА без конкретизации подготовленных изменений в Основной закон.

Напомним, изменения белоруской конституции разрабатываются по поручению Александра Лукашенко, принимающего участие в президентской кампании 2020 года. Первые президентские выборы в Белоруссии состоялись в 1994 году, с тех пор высший государственный пост в постсоветской республике бессменно занимает нынешний лидер.

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Тем временем в другой части Союзного государства, строительство которого заблокировано официальным Минском, также подготовлены поправки в Конституцию. Российский парламент в целом согласен с «обнулением» президентских каденций Владимира Путина, однако позицию по этому вопросу должен высказать российский Конституционный суд.